Салех Мамедов: Автомобили китайского производства разрушили наши дороги

В 2012-2014 годах в Азербайджан были завезены предназначенные для езды по бездорожью автомобили китайского производства.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов сказал на пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан».

«Это закончилось тем, что эти автомобили разрушили дорожную инфраструктуру страны, поскольку они двигались по асфальтовым покрытиям», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день подобные автомобили встречаются не так часто, взамен возросло число китайских автомобилей, произведенных после 2015 года.

А.А.