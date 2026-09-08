Суверенитет через диверсификацию: азербайджанский ответ на вызовы разделённого мира

Гюльшен Пашаева

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

член правления Центра анализа международных отношений

4-6 сентября в столице Боснии и Герцеговины под девизом «Обеспечение безопасности Европы в разделённом мире» прошла 4-ая Сараевская конференция по безопасности. В работе конференции принимала участие депутат Милли Меджлиса Гюльшен Пашаева. Представляем вашему вниманию расширенную версию ее выступления на панельной сессии «Креативная устойчивость: уроки геополитического маневрирования на восточных границах Европы»

В условиях растущей турбулентности международных отношений государства всё чаще сталкиваются с необходимостью поиска оптимальной модели обеспечения собственной безопасности и устойчивого развития. На этом фоне особый интерес вызывает внешнеполитический курс Азербайджана, который нередко характеризуют как политику равноудалённости от конкурирующих центров силы. Однако возникает закономерный вопрос: может ли такая модель служить примером для других стран, особенно для тех, которые не располагают сопоставимыми ресурсами и геополитическими преимуществами?

35-летний опыт независимого Азербайджана свидетельствует о том, что политика равноудалённости является жизнеспособной стратегией, однако её успешность, в немалой степени, определяется сочетанием уникальных факторов, которые далеко не всегда присутствуют в других государствах. Речь идёт не только о географическом положении страны, её энергетическом потенциале или транспортной значимости, но и о способности эффективно использовать имеющиеся преимущества посредством продуманной дипломатии и сильных государственных институтов.

Важно подчеркнуть, что азербайджанская модель не предполагает ни изоляционизма, ни абсолютного нейтралитета. На протяжении многих лет Баку последовательно развивал отношения с различными, зачастую конкурирующими центрами силы, избегая формального присоединения к крупным военно-политическим блокам. Более того, Азербайджан сумел совместить взаимодействие с ведущими мировыми державами с активным участием в Движении неприсоединения, председательство в котором в 2019–2023 годах стало важным элементом его международного позиционирования. Одновременно, страна активно выстраивала двусторонние, а в своем регионе и трехсторонние партнёрства, позволяющие укреплять её международные позиции и расширять пространство для самостоятельного маневрирования.

Нередко устойчивость азербайджанской внешнеполитической модели объясняют исключительно её ролью крупного производителя и экспортёра энергоресурсов. Будучи важным поставщиком и транзитным государством, Азербайджан обладает дополнительными возможностями для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества как с европейскими, так и с региональными партнёрами. Наиболее наглядным примером является Южный газовый коридор — система трубопроводов протяжённостью около 3500 километров, соединяющая Каспийский регион с европейскими рынками. Реализация этого проекта укрепила позиции Азербайджана как одного из важных элементов европейской энергетической безопасности и создала долгосрочную основу для сотрудничества с государствами Европейского союза и Юго-Восточной Европы.

Однако сводить успех страны исключительно к энергетике было бы серьёзным упрощением. История международных отношений знает немало примеров государств, обладавших значительными природными ресурсами, но при этом сталкивавшихся с серьёзными угрозами безопасности и внутренней нестабильностью. Поэтому решающее значение имеет не наличие какого-либо одного преимущества, а способность государства формировать комплексную систему устойчивости.

Именно такой подход и реализуется сегодня в Азербайджане. Параллельно с развитием энергетического сектора страна инвестировала в укрепление государственных институтов, модернизацию оборонного потенциала, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, диверсификацию экономики и активную внешнюю политику. Практическим результатом этой стратегии стало восстановление своей территориальной целостности и закрепление результатов Второй Карабахской войны через признание международным сообществом как суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, так и поддержка процесса нормализации отношений с Арменией.

Отдельного внимания заслуживает союзническое взаимодействие между Азербайджаном и Турцией – членом НАТО, что можно рассматривать как один из важных элементов региональной стабильности. С одной стороны, отношения между нашими двумя государствами основаны на уникальном сочетании исторических, культурных связей и национальных интересов, которое трудно воспроизвести в иных регионах мира. С другой стороны, отметим, что даже самые тесные двусторонние отношения принципиально отличаются от формальных механизмов коллективной обороны, существующих в рамках многосторонних военно-политических союзов.

Не менее важно и то, что стратегическое партнёрство с Турцией никогда не мешало Азербайджану тесно взаимодействовать с другими международными игроками. Напротив, одним из ключевых принципов азербайджанской внешней политики стало поддержание конструктивных отношений с максимально широким кругом партнёров. Как известно, Баку активно сотрудничает Европейским союзом и отдельными европейскими государствами, Россией, странами Центральной Азии, Ближнего Востока и другими регионами мира. Такая диверсификация внешних связей сама по себе является важным источником устойчивости.

В Азербайджане исходят из того, в условиях поляризации и фрагментации современного миропорядка выбор для малых и средних государств не должен сводиться к простой альтернативе между вступлением в военный блок и нейтралитетом. Действительно, на практике существует широкий спектр промежуточных моделей. Одни страны делают ставку на коллективные системы безопасности, другие — на стратегические партнёрства, третьи комбинируют различные инструменты в зависимости от своих национальных интересов и внешнеполитических условий.

Поэтому главный вопрос заключается не в том, какую именно модель выбирает государство. Гораздо важнее, позволяет ли эта модель сохранять суверенитет и стратегическую автономию, укреплять устойчивость и обеспечивать свободу принятия собственных решений в условиях всё более сложной международной среды.

В этом контексте азербайджанский опыт позволяет сделать важный вывод для государств, которые по тем или иным причинам не могут рассчитывать на скорое вступление в крупные военно-политические объединения. Для этих стран наиболее перспективной политикой может оказаться не строгая равноудалённость как таковая, а стратегическая гибкость, сущность которой заключается в поддержании отношений с различными центрами силы при одновременном развитии особенно тесных связей с теми партнёрами, которые способны внести вклад в обеспечение безопасности и устойчивого развития.

Эффективность такой стратегии зависит от множества факторов: географического положения страны, её экономического значения, уровня военного потенциала и дипломатических возможностей. Именно поэтому азербайджанскую модель следует рассматривать не как универсальный шаблон для копирования, а как ценный практический опыт, из которого другие государства могут извлекать уроки.

Сегодня геополитическая конкуренция всё чаще разворачивается не столько вокруг территорий, сколько вокруг коммуникаций, транспортных маршрутов и связующих пространств между регионами мира. В этих условиях особое значение приобретает способность государства выступать связующим звеном между различными политическими и экономическими центрами. Азербайджан позиционирует себя как мост между Востоком и Западом, между Севером и Югом, между традиционной энергетикой и зелёным переходом.

Главное, что Азербайджан стремится использовать своё географическое положение, природные ресурсы и транзитный потенциал не для извлечения односторонних преимуществ, а для создания взаимовыгодных возможностей для торговли, диалога и стабильности. Возможно, именно в этом и заключается один из наиболее важных уроков азербайджанского опыта внешнеполитического маневрирования на восточных рубежах Европы в XXI веке.