Зеленский ожидает встречи с Трампом во второй половине сентября

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил, отвечая в режиме онлайн на вопросы журналистов.

Президент отметил, что надеется на этой встрече обсудить "поставки баллистики от американцев".

Зеленский напомнил, что сейчас ведется работа над противоракетной программой "Фрейя", и выразил надежду, что американцы поддерживают эту программу. Впрочем, отметил он, пока программа не готова, Украине нужны "поставки баллистики от американцев".

"Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, на обсуждение этой темы. И дай бог, будет результат", – сказал Зеленский.

Президент не уточнил, где может состояться встреча. Впрочем, 22 сентября в Нью-Йорке стартуют дебаты высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН, в которых президент Украины традиционно принимает участие.