Сегодня в Ясамале, Мингячевире и Евлахе пройдут плановые работы на электросетях

В Ясамальском районе Баку, а также в Мингячевире и Евлахе сегодня будут введены плановые отключения света.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 не будет света у абонентов на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Арифа Мехдиева, Мирали Сеидова, а также в части жилого массива Ени Ясамал-2.

В Мингячевире перебои будут наблюдаться с 10:00 до 14:00 на улицах Бабека, Джамиля Алиева и Нахчыванской.

В Евлахском районе ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00 в селах Гёюк, Гаджимахмудлу, Гараманлы и Немирли.

"После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - говорится в сообщении "Азеришыг".