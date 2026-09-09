США запретят ввоз части товаров из Канады

Администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение запретить с 29 сентября поставки в США части канадских товаров, включая некоторые виды алкоголя, молочной продукции и мотоциклов.

Об этом говорится в опубликованных Белым домом документах.

Как из них следует, упомянутые товары "запрещаются к импорту в США" с 29 сентября из-за "дискриминационных действий" канадской стороны в сфере торговли. Кроме того, США расширили список наименований канадской продукции в отношении которой будут действовать пошлины в размере 50%. Эти меры вступят в силу 15 сентября. В упомянутый перечень включены некоторые изделия из алюминия и стали, а также мебель и бумага. Вместе с тем из списка исключены, в частности, цемент и техническая соль.

Трамп ранее 8 сентября поручил американским профильным ведомствам исключить канадскую продукцию из планов государственных закупок на $50 млрд в год.