Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов взял золото чемпионата мира в Дохе

Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов стал победителем студенческого чемпионата мира в столице Катара Дохе.

Об этом Report сообщили в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Спортсмен, выступавший в весовой категории до 65 кг, поднял в рывке 130 кг и завоевал серебряную медаль. В толчке Т. Мамедов поднял 159 кг и стал обладателем золотой медали.

По сумме двух упражнений (289 кг) тяжелоатлет опередил всех соперников и завоевал титул чемпиона.

Отметим, что Техран Мамедов стал первым азербайджанским спортсменом, одержавшим победу на чемпионатах мира среди студентов.