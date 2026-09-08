Украина закупит около 1 000 ракет для Patriot за счет кредита Евросоюза

Украина заключает контракты на закупку около 1 000 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot за счет кредита, выделенного Европейским союзом. Однако поставки большей части ракет начнутся только в ближайшие годы.

Oб этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По его словам, в настоящее время Украине необходима финансовая поддержка в размере $2 млрд для получения от партнеров 300 ракет Patriot, 500 ракет класса «воздух — воздух», переносных зенитных ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Хмара также отметил, что, поскольку Киеву ракеты необходимы уже сейчас, партнеров просят в срочном порядке передать их из имеющихся запасов. Взамен Украина предлагает в будущем предоставить более современные ракеты, которые получит в рамках новых контрактов.

Министр также сообщил, что дефицит финансирования оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд, и призвал партнеров принять необходимые финансовые решения.