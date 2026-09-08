Месси договорился о покупке клуба Сегунды «Эльденсе
Аргентинский футболист Лионель Месси достиг принципиальной договорённости о покупке испанского клуба «Эльденсе».
Как передаёт Marca, капитан «Интер Майами» договорился с нынешними владельцами команды о приобретении 100% акций клуба без участия третьих лиц.
По данным издания, решение связано с желанием Месси продолжить своё футбольное наследие уже в качестве владельца клуба. «Эльденсе» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании и базируется в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии, где футболист планирует жить после завершения карьеры.
В апреле стало известно, что 39-летний Месси приобрёл каталонский клуб «Корнелья».
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