После завершения работы на посту президента Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок уйдет из политики и публичного поля, чтобы стать частным лицом и преподавать в Колумбийском университете.

Об этом сообщает издание T-Online.

«Для меня это действительно такой момент: все, теперь я частное лицо», — заключила Бербок, передав символический молоток председателя Генассамблеи ООН своему преемнику — бывшему главе МИД Бангладеш Халилуру Рахману.

Его выбор создал особое напряжение, поскольку Бербок выступала за более прозрачный процесс, что вызвало резкое неприятие у постоянных членов Совета Безопасности, привыкших решать этот вопрос за закрытыми дверями. В ответ США обвинили ее в желании быть «дипломатической суперзвездой».

Бербок заняла пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года. До этого с декабря 2021 по май 2025 года она была министром иностранных дел Германии, став первой женщиной на этом посту.