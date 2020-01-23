Сати Спивакова: «Если Юсиф Эйвазов и Рузан Манташян выйдут вместе на сцену…» - ФОТО

Российская актриса, телеведущая и писатель Сати Спивакова (Сатеник Саакянц) подробно рассказала о том, почему решила вмешаться в скандал, раздутый вокруг армянской оперной певицы Рузан Манташян и азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.

В середине января в СМИ прошла информация о том, что народный артист Азербайджана, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянской оперной певицей Рузан Манташян – информация оказалась не соответствующей действительности, о чем подробнее читайте здесь, но новость продолжает оставаться актуальной в армянских СМИ.

Напомним, что о произошедшем на своей странице в Instagram высказалась Сати Спивакова, вставшая на сторону Ю.Эйвазова, отмечая на своей странице, что артиста оболгали и подставили – все подробности по ссылке

Отметим, что С.Спивакова была подвергнута критике в Сети со стороны армянских пользователей Istagram – вслед за комментарием в соцсети С.Спивакова дала интервью Sputnik Армения, в котором более подробно обозначила свою позицию в данном вопросе.

Отвечая на вопрос о том, не сожалеет ли Сати Спивакова о сделанном ею шаге в защиту Юсифа Эйвазова, она ответила: «Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому, как сказал Марк Твен, отбросьте сомнения. Ни минуты не сожалею о том, что написала этот пост. И каждое слово в нём выверено, взвешено и выстрадано. Написала я его потому, что за последние дни получила невероятное количество обращений от подписчиков с просьбой прокомментировать эту ситуацию, а также много упрёков в том, что отмалчиваюсь. Я не вмешивалась, а лишь высказала свою точку зрения. Если перечитаете мои слова, то убедитесь, что там нет ничего обидного ни для одной, ни для другой стороны конфликта. А есть только призыв к миру и желание отделить силы света от сил тьмы».

Сати Спивакова называет себя армянкой до мозга костей, глубоко любящей свою Родину, подчёркивая: «Но вот о чём глубоко сожалею, так это о новом для меня понимании настроения части соотечественников, которое вылилось на меня в сетях в виде потоков словесной, нецензурной грязи. Меня обвинили в отсутствии патриотизма, заявили, что я не имею права называться армянкой и прокляли мой род. Столько желчи, цинизма, мерзости в свой адрес я не получала никогда. Патриотизм — последнее убежище негодяя, сказал Доктор Сэмюэл Джонсон в 1775 году. На дворе 2020-й!».

С.Спивакова приводит в пример всемирно известный прецедент – уже 15 лет Даниэль Баренбойм руководит молодёжным арабо-израильским оркестром под названием «Западно-Восточный диван»: «Вдумайтесь: бесконечная война не мешает музыкантам враждебных религий сидеть рядом за пультами и творить музыку. Это же другой уровень ментальности, другая ступень развития личности».

Сати Спивакова также отмечает: «Я родилась в СССР и росла в годы, когда армяне и азербайджанцы дружили, сидели за одним столом, создавали семьи. И если сегодня наши народы стали заложниками политической ситуации и находятся по разные стороны баррикад, то это у нормальных людей должно вызывать боль, а не ненависть к целому народу и к каждому из его представителей. Уже второе поколение подрастает, заряжаясь энергией ненависти. И единственная территория, где можно забыть об этом, - искусство, где говорят на одном языке и исповедуют любовь».

«Может, было бы лучше не вмешиваться?» - спрашивает корреспондент Sputnik Армения у Сати Спиваковой, на что та отвечает: «По существу конфликта: сайт агентства «Рене Масис» публикует информацию, что певице Рузан Манташян отказано в выступлении на Дрезденском балу, хотя ранее договоренность о её участии была. Причина отказа – якобы нежелание певца Юсифа Эйвазова выступать с ней на одной сцене по политическим соображениям. Эту информацию подхватывают журналисты, блогеры и конфликт превращается в снежный ком.

А теперь давайте забудем кто какой национальности и вспомним о презумпции невиновности. Первое: у кого и где есть доказательства, что контракт был подписан? Кто-нибудь его видел в глаза из комментирующих? Правильно, не видел. За долгие годы брака с моим гениальным супругом (народным артистом СССР, дирижером Владимиром Спиваковым – прим. ред.) было бесчисленное количество ситуаций, когда возникал проект концерта, приходил запрос, агенты начинали переписку, а потом по разным причинам (финансовым, в частности) отказывали артисту в участии. В современном мире ни один артист не делает самостоятельно ни одного шага, все переговоры ведутся агентами. Второе: кто и где слышал или видел устный или письменный отказ Юсифа Эйвазова выступать с Рузан Манташян? Везде, на всех языках, фигурирует слово «якобы». Поэтому у меня создалось стойкое впечатление, что этот конфликт рождён по вине и по воле агентов с двух сторон.

Манташян я слышала однажды. Она молодая, талантливая и артистичная. Эйвазов выступал со Спиваковым много раз, он первоклассный тенор и очень хороший человек. Наши с ним политические взгляды, повторяю, диаметрально противоположны, что естественно, но это не значит, что мы не имеем права дружить. Это привилегия творческих и свободных людей».

Как оказалось, Сати Спивакова не беседовала с Юсифом Эйвазовым на эту тему до опубликованного ею поста в Instagram: Первая его прочла Анна Нетребко, а потом уже Юсиф Эйвазов, поблагодарив меня позже в своих комментариях. Знаю, что оба очень остро переживают эту ситуацию. Кстати, информация к размышлению: Эйвазов пел в спектаклях с Манэ Галоян в МЭТе, с Геворгом Акопяном в Большом театре, с Марией Гулегиной в Москве, в Берлинской Филармонии, в Хорватии, также собирается выступать с Кристиной Мхитарян. И это достоверные факты. А тут вдруг взял и отказался выступать с армянкой? Где логика?»

Sputnik Армения сообщает, что Рузан Манташян разрешат выступить на открытии бала в Дрездене – высказалась С.Спивакова и по этой теме: «Я бы заменила унижающее певицу слово «разрешат» на слово «пригласят». Да, судя по сегодняшним новостям, организаторы Дрезденского бала пригласили её выступать. Агенты Юсифа Эйвазова тоже написали письмо с официальным заявлением, что ждут её на этом событии.

Если интересно моё мнение, стоит ли ей принимать приглашение, то я бы сказала: «Да, однозначно стоит». Поскольку отсутствующий всегда неправ, а на обиженных возят воду. И если после такого эмоционального взрыва со всех сторон Манташян и Эйвазов выйдут вместе на сцену, это обстоятельство обезоружит все воюющие стороны, всех злопыхателей, спекулирующих на взрывоопасной почве национализма, пытающихся посеять рознь между людьми искусства. У артистов есть охранная грамота – любовь публики».

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В.Ф, Г.Р.