Сегодня - день рождения Президента Ильхама Алиева

Сильный политик и яркая личность - Президент Ильхам Алиев отмечает сегодня день рождения. Главе Азербайджана исполняется 58 лет.
Коллектив информационного агентства 1news.az с чувством глубокого уважения присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес главы государства.
Заслуги Президента Ильхама Алиева, его высокий профессионализм и умение последовательно добиваться поставленных целей, незаурядные личные качества и исключительное благородство принесли ему признание и высокую оценку во всем мире.
Именно с именем Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя дела общенационального лидера Гейдара Алиева - связано сегодня стремительное развитие Азербайджана.
Именно под его руководством Азербайджан сегодня по праву считается политическим и экономическим центром силы в регионе.
Именно под его руководством Азербайджан стал страной, без участия которой немыслима реализация ни одного транснационального проекта.
Именно под его руководством он стал самой быстроразвивающейся страной в мире, одной из самых конкурентоспособных мировых экономик.
И только благодаря его политике Азербайджан сегодня – настоящий образец межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного диалога.
Сегодняшний Азербайджан – это прямой результат продуманной внешнеполитической линии опытного и дальновидного государственного деятеля, во главу политики которого положена защита национальных интересов и укрепление авторитета страны на мировой политической арене.
Такая внешняя политика является гармоничным продолжением политики внутренней - полностью сконцентрированной на благоденствии гражданина Азербайджана.
Сегодня азербайджанский лидер по праву пользуется любовью и уважением соотечественников во всем мире, ибо за каждым его решением, каждым шагом стоит искреннее стремление служения Отчизне и народу.
Только с Президентом Ильхамом Алиевым наш народ связывает дальнейший прогресс и развитие Азербайджана, собственное благополучие и защищенность, безопасное и светлое будущее своих детей.
И только с ним он связывает свою великую надежду – освобождение оккупированных территорий и Большое возвращение азербайджанцев на исконные земли.
От души желаем Вам, уважаемый господин Президент, долгих лет жизни, здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в деятельности во благо Родины!
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Биография: Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.
С 1967 по 1977 годы учился в средней школе города Баку.
В 1977 году поступил в Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО).
По окончании МГИМО, в 1982 году поступил в аспирантуру Московского Государственного Института Международных Отношений.
В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.
С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском Государственном Институте Международных Отношений.
С 1991 по 1994 годы Президент Алиев работал в сфере частного бизнеса. Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.
С 1994 по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики.
Принимал активное участие в осуществлении «нефтяной стратегии Гейдара Алиева».
Является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики суверенного Азербайджана.
Доктор политических наук.
Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность Премьер-министра Азербайджанской Республики.
С 1997 года по настоящее время является Президентом Национального Олимпийского Комитета Азербайджана.
За большой вклад в дело развития спорта и Олимпийского движения награжден высшим орденом Международного Олимпийского Комитета.
В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя, а в 2005 году председателем правящей партии «Ени Азербайджан».
С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ.
В январе 2003 года избран заместителем Председателя ПАСЕ и членом бюро Ассамблеи.
4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен Премьер-министром Азербайджана.
15 октября 2003 года был избран Президентом Азербайджанской Республики.
На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76% избирателей.
Вступил в должность 31 октября 2003 года.
В апреле 2004 года за активное участие в работе ПАСЕ и приверженность европейским идеалам был награжден дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью ПАСЕ.
Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост Президента Азербайджанской Республики.
Вступил в должность 24 октября 2008 года.
На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был переизбран большинством голосов на пост Президента Азербайджанской Республики.
За него отдали свои голоса 84.54% проголосовавших избирателей.
Вступил в должность с 19 октября 2013 года.
Победив на президентских выборах 11 апреля 2018 года с более чем 86% голосов избирателей, Ильхам Алиев был вновь избран на пост Президента Азербайджанской Республики.
Вступил в должность 18 апреля 2018 года.
В совершенстве владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.
Глава государства удостоен ряда международных премий, звания почетного доктора университетов различных стран и других высоких почетных званий, награждён орденами и медалями многих иностранных государств.
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