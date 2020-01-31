Севиндж Фаталиева в ПАСЕ: «В отношении Азербайджана вы выбрали совершенно неверный тон» - ВИДЕО

В рамках зимней сессии ПАСЕ в среду в Страсбурге был обсужден критический отчет по Азербайджану, посвященный наличию в стране политических заключенных.

Автор доклада – парламентарий от Исландии Торхилдур Суна (Thorhildur Sunna Ævarsdóttir).

По итогам обсуждений делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, за которую проголосовали 82 парламентария, 28 высказались против, 6 воздержались.

Содержание доклада и его формулировки были крайне негативно восприняты азербайджанской делегацией в ПАСЕ. Член делегации, депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева выступила с опровержением, обвинив Ассамблею в безосновательных обвинениях, недолжном тоне обращения и отсутствии уважения к Азербайджану.

«Видимо, эта дискуссия основана на лицемерии, поскольку сегодня здесь в роли судей выступают представители оккупантской Армении, которая к тому же не может справиться ни с передачей власти в собственной стране, ни с коррупцией», - сказала Севиндж Фаталиева, имея в виду выступления по теме доклада значительной части парламентариев от Армении.

Обращаясь к докладчику Торхилдур Суне, она сказала: «В отношении Азербайджана вы выбрали совершенно неверный тон. Если мы говорим об уважении, разрешите напомнить вам, что основной ценностью Совета Европы является взаимное уважение».

Такой подход к Азербайджану, по словам Севиндж Фаталиевой, был бы допустим, если бы страна полностью игнорировала принципы и ценности ПАСЕ и не демонстрировала бы абсолютно никакого продвижения в развитии демократии.

«Однако с целью ликвидации пустот и недоработок в системе юстиции азербайджанское правительство проводит широкомасштабные реформы, тесно сотрудничая с Советом Европы. Как парламентарии мы высоко ценим сотрудничество, приносящее конкретные результаты, и потому всегда настаиваем на конструктивном диалоге», - сказала она.

«Целью Ассамблеи должно быть фокусирование на сотрудничестве, нацеленном на результат. Однако некоторые выводы представленного доклада создают нежелательную напряженность между организацией и нашей страной, что не содействует сотрудничеству и диалогу, подрывая доверие», - добавила депутат.

«Неприемлема политизация решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Недопустимо на основе домыслов предъявлять Азербайджану столь серьезные обвинения», - также подчеркнула она.

В заключение Севиндж Фаталиева обратилась к аудитории с вопросом:

«Если Ассамблею действительно так волнуют вопросы прав человека в Азербайджане, почему же вы не выносите на обсуждение вопрос нарушения прав более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, которые были изгнаны во время оккупации Нагорного Карабаха Арменией? К сожалению, на этот вопрос до сих пор нет ответа…»

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Елена Остапенко, Э.Т.