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Шахдаг и Туфандаг - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

Сегодня в 11:40 ~ 1 минута на чтение 36
Шахдаг и Туфандаг - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

Туристический портал «ТурСтат» к Всемирному дню снега, 19 января, представил рейтинг самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой.

Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане и Кыргызстане, сообщает 1news.az со ссылкой на «ТурСтат».

В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.

Всемирный день снега (World Snow Day) отмечается как День зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), начиная с 2012 года.

1news.az

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