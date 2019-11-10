Шэрон Стоун повторила ту самую сцену из «Основного инстинкта». Актрисе 61 год, но вышло даже лучше оригинала – ВИДЕО

Шэрон Стоун воспроизвела знаменитую сцену из «Основного инстинкта» на церемонии GQ. 61-летняя актриса стала «Женщиной года» и, поднявшись на сцену, предложила зрителям разделить с ней момент, который изменил всю её жизнь. И от такой смелости зал взорвался овациями.

Церемония вручения премии GQ состоялась в Берлине вечером 7 ноября. Стоун вышла за своей статуэткой в блестящем чёрном мини-платье с впечатляющим декольте и широкими плечами в стиле 80-х годов. Как выяснилось позже, такой наряд 61-летняя актриса выбрала не только для того, чтобы продемонстрировать свою невероятную фигуру.

Поднявшись на сцену, Стоун сказала зрителям: «Я хочу рассказать вам о вопросе, который мне задают на каждом интервью».

О том, что это за вопрос, стало понятно, как только помощник вынес на сцену стул. Да, речь о той самой сцене допроса из «Основного инстинкта» 1992 года.

Этот момент вошёл в многочисленные рейтинги самых эротических сцен мирового кинематографа и стал поворотным в карьере Стоун. К ней пришла настоящая слава, но многие считали, что она обусловлена не талантом, а внешностью актрисы.

«Много лет назад я сидела на съёмочной площадке, и мой режиссёр сказал мне: «Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны в этой сцене, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно». И я сказала: «Конечно». Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь»,- сказала она.

После этого Стоун попросила всех слушателей повторять движение за ней.

Актриса лёгким движением закинула ногу на ногу (потом она повторила это движение ещё пару раз) и продолжила:

«Каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя, и никто не может лишить вас этого… Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали меня женщиной года. Потому что было время, когда никто не воспринимал меня всерьёз»,- сказала она.

Зал отреагировал на это выступление оглушительной овацией.

А.А.