Трамп похвалил Индию за хорошую организацию выборов, перепутав ее с Бразилией

Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social похвалил Индию за хорошую организацию президентских выборов, перепутав ее с Бразилией.

На это обратил внимание американский журнал Newsweek.

"Сегодня 125 млн человек проголосовали в первом туре президентских выборов в Индии. Результаты были объявлены вскоре после закрытия избирательных участков, в тот же самый день", - написал президент.

Трамп также раскритиковал власти ряда американских городов и штатов за то, что у них уходят недели на подсчет голосов после выборов. Публикация в настоящий момент отредактирована и верно посвящена выборам в Бразилии.

В первом туре выборов, который прошел 4 октября, Флавиу Болсонару одержал победу, набрав более 47% голосов и опередив действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву почти на 2 процентных пункта. Решающий, второй тур голосования состоится 25 октября. Глава государства подчеркнул, что проведет избирательную кампанию заново, чтобы добиться победы во втором туре.

Источник: ТАСС