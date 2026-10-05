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Трамп похвалил Индию за хорошую организацию выборов, перепутав ее с Бразилией

Редакция 1news14:25 - Сегодня
Трамп похвалил Индию за хорошую организацию выборов, перепутав ее с Бразилией

Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social похвалил Индию за хорошую организацию президентских выборов, перепутав ее с Бразилией.

На это обратил внимание американский журнал Newsweek.

"Сегодня 125 млн человек проголосовали в первом туре президентских выборов в Индии. Результаты были объявлены вскоре после закрытия избирательных участков, в тот же самый день", - написал президент.

Трамп также раскритиковал власти ряда американских городов и штатов за то, что у них уходят недели на подсчет голосов после выборов. Публикация в настоящий момент отредактирована и верно посвящена выборам в Бразилии.

В первом туре выборов, который прошел 4 октября, Флавиу Болсонару одержал победу, набрав более 47% голосов и опередив действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву почти на 2 процентных пункта. Решающий, второй тур голосования состоится 25 октября. Глава государства подчеркнул, что проведет избирательную кампанию заново, чтобы добиться победы во втором туре.

Источник: ТАСС

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