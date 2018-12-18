Сиявуш Новрузов призвал общественных деятелей выразить позицию по незаконной акции протеста оппозиции

Известные общественные деятели должны выразить свою позицию по проведенной 19 октября незаконной акции протеста оппозиции.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, акция была направлена на нарушение общественного спокойствия, ее целью было бросить тень на проводимые реформы.

«Таким образом была нарушена Конституция страны. Представители правоохранительных органов в связи с этим должны провести расследование», - сказал он.

Депутат указал, что сейчас не 90-е годы.

«Руководство страны на высоком уровне представляет интересы страны, именно это их беспокоит», - сказал он.

С.Новрузов также выразил недовольство тем, что некоторые представители Милли Меджлиса выступают против деятельности законодательного органа.

«Так, депутат Фазиль Мустафа заявил, что реформы должны начаться с Милли Меджлиса. Как причину он указал, что якобы создаются препятствия для его деятельности в соцсетях. Против деятельности кого в соцсетях выступал парламент?» - задался он вопросом.

По его словам, кое-кто хочет набрать себе очки за счет Милли Меджлиса.

«Мы не знаем, вести борьбу с лицами за рубежом, проводящими кампанию черного пиара против Милли Меджлиса, или же с теми, кто здесь», - сказал он.

Он указал, что народ дал полномочия депутатам, чтобы представлять его интересы.

«Мы же не народные артисты, чтобы рекламировать себя в Инстаграме», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.