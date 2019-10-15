СМИ: Кыванч Татлытуг изменил жене с ангелом Victoria's Secret - ФОТО

Турецкие СМИ уличили одного из самых известных и красивых турецких актеров Кыванча Татлытуга в измене супруге стилисту Башак Дизер.

Haberler.com сообщает, что К.Татлытуг изменял супруге с португальской супермоделью, ангелом Victoria's Secret, с которой познакомился во время участия в съемках модной рекламной кампании, где и завязались романтические отношения.

Турецкое издание сообщает, что пара встречалась втайне в одной из зарубежных гостиниц, куда приезжала раздельно, но при этом всегда К.Татлытуг и С.Сампайо оставались в одном номере.

Каких-либо официальных заявлений в связи с распространившейся в турецких СМИ информацией об измене Кыванч Татлытуг пока не делает.

Напомним, что актер женился на стилисте Башак Дизер в 2016 году – свадьба прошла в Париже, без участия матери К.Татлытуга, которая, по слухам, так и не приняла невестку, которая старше ее сына на 4 года.

Сердце Сары Сампайо тоже несвободно – португальская супермодель состоит в отношениях с американским бизнесменом, владельцем компании Ocean Group Оливером Рипли.

Читайте по теме:

Турецкий актер Кыванч Татлытуг сыграл свадьбу в Париже – ФОТО

Кыванч Татлытуг с супругой отметили годовщину свадьбы – ФОТО

Супруга Кыванча Татлытуга запретила ему целоваться в сериале «Cesur ve Güzel» - ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.