Солист Rammstein Тилль Линдеманн вновь в Баку – ФОТО

Столицу Азербайджана в очередной раз посетил немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн.

Впервые Баку Линдеманн посетил в в 2017 году, став специальным гостем международного музыкального фестиваля «Жара», на котором познакомился с певицей Светланой Лободой – именно его называют отцом второй дочери певицы Тильды, появившейся на свет в мае 2018 года.

После «Жары» немецкий артист стал довольно частым гостем Баку и, судя по размещенному им в Instagram кадру, он вновь находится в столице Азербайджана.

В социальной сети Линдеманн разместил кадр, сделанный им при посещении Центра Гейдара Алиева – снимок очень тепло был встречен бакинскими поклонниками артиста.

Читайте по теме:

Солист «Rammstein» Тилль Линдеманн проведет автограф-сессию в Баку – ФОТО

Солист «Rammstein» Тилль Линдеманн в Баку – ФОТО

Невероятный ажиотаж бакинских поклонников вокруг солиста группы «Rammstein» Тилля Линдеманна – ФОТО

Светлана Лобода забеременела от солиста группы Rammstein, с которым познакомилась в Баку – ФОТО

Как солист «Rammstein» Тилль Линдеманн отреагировал на беременность Светланы Лободы – ФОТО

Светлана Лобода впервые об отношениях с солистом Rammstein: «Любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль» - ФОТО

Светлану Лободу забрали из больницы Тилль Линдеманн и его менеджер-азербайджанец – ФОТО – ВИДЕО

В.Ф., Э.Т.