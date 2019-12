Спустя 25 лет Мэрайя Кэри перепела и выпустила новый клип на песню «All I Want for Christmas Is You» - ВИДЕО

Всемирно известная американская певица Мэрайя Кэри порадовала поклонников новой версией своего рождественского мегахита «All I Want for Christmas Is You» («Всё, что мне нужно на Рождество – это ты») и новогодним клипом, снятым на него.

Мэрайя Кэри выпустила «All I Want For Christmas Is You» в 1994 году – с тех пор песня стала абсолютным хитом и неоднократно перепевалась другими артистами, и вот спустя четверть века к ней вернулась и сама М.Кэри, сняв на нее новый видеоклип, в котором поет и танцует в костюме Санта-Клауса, форме оловянного солдатика и сверкающем вечернем платье

Отметим, что новая версия рождественского хита М.Кэри в кратчайший срок возглавила чарт Billboard Hot 100.

Также представляем читателям для просмотра клип на оригинальную версию песни «All I Want For Christmas Is You», снятый 25 лет назад.

Отметим, что ранее спустя 35 лет Sony Sony Music Entertainment перевыпустила видео на одну из самых популярных песен о Рождестве, исполненную британским поп-дуэтом Wham! - «Last Christmas» в 4К-версии, которое можно посмотреть здесь.

В.Ф., Э.Т.