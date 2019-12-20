1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стали известны СМИ, которые будут вести в Азербайджане бесплатную предвыборную агитацию кандидатов в депутаты

Сегодня в 10:11 ~ 1 минута на чтение 277
Стали известны СМИ, которые будут вести в Азербайджане бесплатную предвыборную агитацию кандидатов в депутаты

В связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на девятое февраля 2020 года, с целью проведения предвыборной агитации политических партий, блоков, кандидаты которых зарегистрированы в более чем 60 одномандатных избирательных округах, будет выделено бесплатное эфирное время и место для публикаций в следующих средствах массовой информации:

- компания "Общественное телерадиовещание";

- газета "Азербайджан"

- "Xalq qəzeti"

- газета "Бакинский рабочий".

Указанные структуры, в том числе другие организации телерадиовещания и редакции периодических изданий, при вынесении решения о возможности выделения платного эфирного времени или места для публикаций, должны направить соответствующие уведомления в Центральную избирательную комиссию, не позже 30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов, а также должны предоставить информацию об основаниях, условиях и размерах оплаты за выделение эфирного времени или места для публикации.

277

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены