Стало известно, когда состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении

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В понедельник, 29 июня, была проведена в формате видеоконференции встреча главы МИД АР Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили 1news.az в МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства АР поднял вопрос о незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты.

Сопредседатели отметили важность налаживания прямых контактов между главами МИД двух стран при первой же возможности.

30 июня при посредничестве и участии сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ будет проведена встреча в формате видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении.

Эльшан Рустамов