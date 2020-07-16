Статистика на 16 июля: 493 человека заразились коронавирусом, 561 вылечился

~ 1 минута на чтение 3190

В четверг, 16 июля, в Азербайджане выявлено 493 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, восемь пациентов, заболевших коронавирусом, скончались.

В то же время 561 человек излечился от COVID-19 и отпущен домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находится 8575 больной коронавирусом.

По состоянию на 16 июля, в Азербайджане всего выявлено 26165 случаев заражения коронавирусом.

17256 пациентов выздоровело, 334 скончались. 8575 инфицированных продолжают лечение.

Сегодня проведено 8722 теста на коронавирус, всего же в Азербайджане с начала пандемии сделано 601500 тестов на коронавирус.

Отметим, что впервые с начала июля число инфицированных упало ниже 500 за сутки.

Тимур Рзаев