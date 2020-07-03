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Статистика на 4 июля: 534 человека заразились коронавирусом, 471 излечился

Сегодня в 20:07 ~ 1 минута на чтение 2792
Статистика на 4 июля: 534 человека заразились коронавирусом, 471 излечился

В субботу, 4 июля, в Азербайджане выявлено 534 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, шесть пациентов, заболевших коронавирусом, скончались.

В то же время 471 человек излечился от COVID-19 и отпущен домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 8269 больных коронавирусом.

По состоянию на 4 июля, в Азербайджане всего выявлен 19801 случай заражения коронавирусом.

11291 пациентов выздоровело, 241 скончался. 8269 инфицированных продолжают лечение.

Сегодня проведено 6846 тестов на коронавирус, всего же в Азербайджане с начала пандемии сделано 509811 тестов на коронавирус.

Тимур Рзаев

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