Стычки в Лондоне: Армяне попытались сорвать акцию азербайджанцев, есть пострадавшие - ВИДЕО

Члены азербайджанской диаспоры Лондона организовали акцию протеста против агрессии Армении, оккупации этой страной территорий Азербайджана и последней провокации армянских подразделений на Товузском направлении государственной границы.

По сообщению Real TV, у здания посольства Армении в Лондоне была организована мирная акция, но армяне попытались сорвать ее провокацией. В результате, несколько азербайджанцев получили травмы. Тем не менее, акция состоялась.

Пользователь Джавид Ага опубликовал видео, на котором видна стычка между участниками акции.

Azerbaijani and Armenians clash at a protest in London pic.twitter.com/CQNk2bbh1V — Cavid Ağa (@cavidaga) July 17, 2020