Стычки в Лондоне: Армяне попытались сорвать акцию азербайджанцев, есть пострадавшие - ВИДЕО

~ 1 минута на чтение 876

Члены азербайджанской диаспоры Лондона организовали акцию протеста против агрессии Армении, оккупации этой страной территорий Азербайджана и последней провокации армянских подразделений на Товузском направлении государственной границы.

По сообщению Real TV, у здания посольства Армении в Лондоне была организована мирная акция, но армяне попытались сорвать ее провокацией. В результате, несколько азербайджанцев получили травмы. Тем не менее, акция состоялась.

Пользователь Джавид Ага опубликовал видео, на котором видна стычка между участниками акции.

Azerbaijani and Armenians clash at a protest in London pic.twitter.com/CQNk2bbh1V — Cavid Ağa (@cavidaga) July 17, 2020

Об этой акции написали и выложили видео армянские СМИ. На видео, опубликованном армянским епископом Оваким Манукян видно, что перед посольством стоят азербайджанцы с флагами Азербайджана, а напротив – армяне со своими флагами. Он добавил, что к акции азербайджанцев присоединились и турки.

С 15 июля в Европе и США представители азербайджанской диаспоры организуют акции протеста. Люди с флагами Азербайджана и Турции скандируют лозунги: «Да здравствует Азербайджан!», «Карабах принадлежит Азербайджану!», «Шехиды бессмертны, Родина – неделима!»

Ф.Багирова

Читайте по теме:

В Польше провалилась армянская провокация - ФОТО

«Все для Родины!» В Вашингтоне прошла акция протеста против армянской агрессии – ФОТО - ВИДЕО