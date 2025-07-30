Захарова: СБУ готовит провокации против граждан и объектов Азербайджана в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) собирается использовать нынешние противоречия между Россией и Азербайджаном, чтобы разжечь ненависть на национальной почве. Планируется задействовать диверсионные вылазки проплаченных перебежчиков из России.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана», - сказала она.

«Замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некой российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве», - указала Захарова.