Сюрприз от Toyota любителям автомобильных гонок! – ФОТО

На протяжении уже многих лет автомобили, произведённые компанией Toyota, любимы и популярны в нашем регионе.

Соответственно, надёжность и прочность таких распространённых моделей, как Ленд Крузер Прадо, Ленд Крузер 200, Королла, Камри, известны и высоко ценятся азербайджанскими потребителями. Однако истинным автолюбителям хорошо знакома не только эта сторона японского мегапроизводителя.

Toyota также является одним из серьёзнейших промоутеров гоночных автомобилей. Спортивные автомобили Toyota имеют 60-летнюю историю. На сегодняшний день в компании существует специальное направление Toyota Gazoo Racing, под эгидой которого разрабатываются гоночные автомобили и комплектуются команды, участвующие в различных автомобильных гонках по всему миру.

Помимо желания победить, Toyota Gazoo Racing ставит целью постоянное усовершенствование не только спортивных автомобилей, но и применение накопленного опыта в производстве новых поколений автомобилей Toyota. Toyota, главный девиз которой - «постоянное совершенствование и создание лучших автомобилей», уже 60 лет ставит рекорды, добиваясь всё больших достижений. Ведь главный принцип этой команды, исколесившей пять континентов, это - «дороги создают людей, а люди - автомобили».

Говорят, для того чтобы лучше понять истинный дух и характер автомобиля, нужно хотя бы раз полностью погрузиться в эмоции, которые испытывает гонщик на трассе, но, к сожалению, не всем выпадает такая возможность - даже в статусе пассажира.

Однако компания Toyota позаботилась и об этом. В 2012 году на Парижском автосалоне Paris Motor Show компания впервые представила специальный симулятор гоночного автомобиля Toyota GT86, который вызвал очень большой интерес. Им управляли такие водители, как Энтони Дэвидсон и Себастьян Буэми. Несмотря на то, что управление игрой-симулятором GT86 рассчитано на одного человека, в машине может находиться ещё один пассажир. Лобовое стекло спереди полностью оснащено экраном, и водитель управляет симулятором на дорогах, указанных на экране. Затемнение боковых стёкол позволяет полностью испытать всю ауру гонки.

И вот совсем скоро у азербайджанских автолюбителей появится возможность испытать все эти эмоции прямо в Баку. С конца января компания Toyota предлагает всем желающим посетить Тойота Центр Баку (28 января-8 февраля) либо Тойота Центр Абшерон (10-21 февраля) и попробовать пережить реальные эмоции, не выходя из шоурума.

GT86 — самый востребованный полноразмерный симулятор, и мы уверены, что уникальная возможность попробовать такой драйв вызовет большой интерес у азербайджанских водителей.

Несмотря на то, что данный автомобиль не представлен на продажу, любой сможет испытать удовольствие от его вождения. Он позволит водителю ощутить спортивный дух автомобилей Toyota и погрузиться в альтернативную реальность гонок.

Для более детальной информации желающие могут обратиться к официальным дилерам либо посетить официальную страницу Facebook компании Toyota Azerbaijan: https://www.facebook.com/toyotaazerbaycan/

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