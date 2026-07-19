Мбаппе с 22 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

В матче за бронзовые медали Чемпионата мира 2026 года лицом к лицу сошлись сборные Франции и Англии.

В драматичной игре, прошедшей в Майами, 27-летний звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе золотыми буквами вписал свое имя в историю мирового футбола забитыми голами.

Во второй половине встречи Килиан Мбаппе попытался вернуть свою команду в игру, когда сборная Франции уступала со счетом 4:0, и стал автором двух голов: 48-я минута: Мбаппе точным ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот мимо английского голкипера Дина Хендерсона, сделав счет 4:1. 66-я минута: Великолепным ударом левой ногой из пределов штрафной площади (примерно с 13 метров) он оформил дубль (4:2). Именно этот гол стал 22-м голом Мбаппе в его 22-м матче на чемпионатах мира.

Побив рекорд в 21 гол, принадлежавший аргентинской легенде Лионелю Месси, он завоевал титул лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. На текущем турнире Мбаппе начинал игру с тем же показателем, что и Лионель Месси — 8 голов. После оформленного в матче дубля он довел количество своих голов на нынешнем турнире до 10 и, опережая Месси (у которого сейчас 8 голов) на 2 мяча, стал очень близок к тому, чтобы во второй раз в карьере завоевать награду «Золотая бутса».

Напомним, что на турнире, проходившем 4 года назад в Катаре, Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» с 8 голами, однако в финале проиграл Аргентине во главе с Месси в серии пенальти.