Инцидент в Грузии: избиение женщины за «русскую речь» или бытовой конфликт? - ВИДЕО

В соцсетях вирусится видео, на котором у входа в гостиничный номер одного из отелей Кахетии (Грузия) мужчина после непродолжительного спора с размаху бьет женщину кулаком.

В своём посте пострадавшая связала произошедшее с тем, что «её компания говорила по-русски», — и именно эта формулировка вынесена в заголовок.

Но под публикацией развернулась показательная дискуссия. Целый ряд комментаторов — включая тех, кто представляется грузинами, — оспаривает такую подачу.

По их словам, поводом стал бытовой конфликт вокруг свадьбы: гостей якобы обливали водой с балкона, а «языковой» мотив появился уже задним числом, в посте потерпевшей.

Пострадавшая, в свою очередь, настаивает на своей версии.

При этом почти все стороны сходятся в одном: удар по женщине не имеет оправдания, кем бы ни был нападавший и что бы ни предшествовало конфликту.

Отметим, что установить подробности данной истории не удалось – новостные агентства и сайты на данный момент ее практически не освещали.