Глобальный сбой в работе Facebook и Instagram

Многие пользователи по всему миру за последний час сообщают о масштабном сбое в работе платформ Meta — Facebook и Instagram, из-за которого невозможно получить доступ к аккаунтам или нормально пользоваться сервисами.

Согласно сообщениям, некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты или нормально пользоваться сервисами.

На Facebook некоторые пользователи видят сообщение о том, что «аккаунт временно недоступен» из-за ошибки сайта, а также рекомендацию попробовать снова через несколько минут.

Другие пользователи сообщают, что страницы вообще не загружаются, даже после переключения на другой браузер или другой компьютер.

В Instagram пользователи сообщают о ряде сбоев, включая видео Reels, которые не воспроизводятся, ленту, которая не обновляется, новые фотографии и публикации не загружаются, а в некоторых случаях даже появляется белый экран без какого-либо контента. Некоторые пользователи отмечают, что приложение открывается, но отображает только старый контент, который уже был загружен ранее.

Согласно сообщениям, попытки закрыть приложение, переключиться между сетями связи или перезагрузить устройство не решили проблему. На данный момент неясно, затрагивает ли сбой всех пользователей или только определенные регионы, устройства и аккаунты.

Meta пока не опубликовала официального заявления об источнике сбоя или его масштабах.