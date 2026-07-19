Сша завершили очередную серию ударов по Ирану - ВИДЕО

Американские военные завершили нанесение ударов по территории Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Центральное командование завершило очередной раунд ударов по Ирану. В ходе восьмой подряд ночи нанесения ударов силы CENTCOM поразили иранские военные объекты берегового наблюдения и объекты ПВО, средства ВМС, склады с ракетами и дронами", - говорится в публикации.

Командование отметило, что удары наносились также по "силам Корпуса стражей исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании".

В ночь на 19 июля центральное командование ВС США заявило о начале очередной серии ударов по Ирану. Военные указали, что это является ответом в том числе на атаки на американских военных в Иордании.

Накануне Тегеран сообщил, что приостановил выполнение обязательств по меморандуму о взаимопонимании с Вашингтоном. В тот же вечер Центральное командование США сообщило о гибели двух своих военных в Иордании при ударе Ирана.