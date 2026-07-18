Финальная тренировка Испании перед игрой с Аргентиной отменена из-за непогоды

Сборная Испании отменила предматчевую тренировку перед предстоящим финалом чемпионата мира по футболу 2026 года против национальной команды Аргентины из-за грозы.

В связи с тем, что в штате Нью-Джерси зафиксировано серьезное ухудшение погодных условий, сопровождающееся сильными ливнями и грозами, занятие испанской сборной на тренировочной базе Melanie Lane было полностью отменено в соответствии с американским регламентом безопасности при угрозе ударов молний. При этом метеорологи отмечают, что данный грозовой фронт принесет и практическую пользу — обильные дожди помогут окончательно развеять плотный дым и смог от лесных пожаров, который на протяжении последних дней тянет в регион из Канады.

Главный поединок четырехлетия между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (официально переименованном на время турнира в «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум») в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 по бакинскому времени.