В ряде горных районов Азербайджана наблюдаются ливни и грозы

К утру воскресенья в ряде горных и предгорных районов Азербайджана наблюдаются ливни и грозы.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Агстафе выпало 15 мм осадков, в Балакяне - 11 мм, Загатале - 8 мм, Гахе (Сарыбаш) - 7 мм, Гедабейе - 6 мм, Товузе и Джейранчеле - по 2 мм, Гёйгёле, Дашкесане, Шамкире, Шеки, Гусаре и Шахдаге - по 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается северо-западный ветер со скоростью до 20 м/с.