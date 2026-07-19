Зеленский заявил об одной из самых массированных атак на Киев за последнее время
Этой ночью ВС РФ осуществили одну из самых массированных баллистических атак на Киев, выпустив более 40 ракет различных типов и 120 ударных дронов.
Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«На данный момент в столице и Киевской области известно об одном погибшем, еще 16 раненых. Также есть пострадавшие в Одесской области и в Запорожье, разрушения в Сумской и Черниговской областях. В трех местах продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей», — отметил он.
По словам Зеленского, всего за эту неделю российские войска применили против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов, атаковав Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области.
«Защита от баллистики — главный приоритет сейчас. И очень важно, чтобы наряду с работой над антибаллистикой продолжалось давление на Россию», — подчеркнул президент Украины.