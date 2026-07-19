Завтра в Баку воздух прогреется до 30°, в регионах ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22-24°, днем — 27-30° тепла. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью — 70-75 %, днем — 55-60 %.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно ясная погода, однако в отдельных горных и предгорных районах возможны осадки. Местами возможны ливни, грозы и град, в горах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем — 23-28° тепла.