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Болезнь оказалась сильнее: ушла из жизни верившая в выздоровление Хадиджа Рагимова

Фаига Мамедова18:12 - Сегодня
Болезнь оказалась сильнее: ушла из жизни верившая в выздоровление Хадиджа Рагимова

Ушла из жизни Хадиджа Рагимова, вдохновившая тысячи людей своей борьбой с болезнью.

После многолетней борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием ушла из жизни Хадиджа Рагимова - девушка, чья невероятная сила духа, мужество и любовь к жизни стали примером для тысяч людей.

История Хадиджи тронула сердца многих. Несколько лет она боролась с раком, перенесла десятки курсов химиотерапии и ампутацию ноги, но даже самые тяжелые испытания не смогли сломить ее. Напротив, она открыто рассказывала о своей жизни, вдохновляя других не терять надежду даже в самых сложных обстоятельствах. 

В интервью 1news.az, опубликованном в мае этого года, Хадиджа рассказывала, что никогда не стеснялась своего протеза, мечтала помогать людям с инвалидностью и онкологическими заболеваниями и хотела, чтобы ее запомнили «железной леди» — сильной, мотивированной и стоящей на ногах вопреки всему. 

Она искренне верила, что сможет победить болезнь. Даже после возвращения рака и появления новых метастазов Хадиджа продолжала бороться, улыбаться и поддерживать тех, кто сам оказался перед тяжелыми испытаниями. Источником своей силы она называла веру в Бога. 

Коллеги, друзья и все, кто был знаком с Хадиджей, выражают глубокие соболезнования ее семье и близким.

«Прежде всего выражаем искренние соболезнования семье Хадиджи, ее родным и всем, кто ее любил. Желаем вам сил и терпения в этот тяжелый час. Порой жизнь слишком рано забирает лучших людей. Но любовь, добрые воспоминания и свет, который они оставляют после себя, живут в сердцах навсегда. Ты всегда будешь с нами, дорогая Хадиджа. Покойся с миром», — говорится в обращении.

Редакция 1news.az также выражает искренние соболезнования родным и близким Хадиджи Рагимовой.

 

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