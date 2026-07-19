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Тело капитана судна, погибшего у берегов Одессы, предано земле в Лянкяране

First News Media11:00 - Сегодня
Тело капитана судна, погибшего у берегов Одессы, предано земле в Лянкяране

Тело капитана Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки на судно у берегов Одессы, было доставлено в Лянкяранский район.

После прощания в родном поселке Балыгчылар тело было предано земле на местном кладбище.

Напомним, что 14 июля у побережья Одессы подверглось атаке беспилотника гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime. На борту судна находились 11 граждан Азербайджана, один из них, капитан судна, погиб. При содействии азербайджанской дипмиссии в Киеве 15 июля через Молдову на родину были отправлены эвакуированные с борта 10 граждан Азербайджана. Днем позже, 16 июля, тело С. Насруллаева было обнаружено и доставлено в Одессу.
Источник: Report

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