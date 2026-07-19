ЧМ-2026: Англия обыграла Францию в матче за третье место

Сборная Англии по футболу заняла третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Англичане в матче за бронзовые награды обыграли французов со счётом 6:4.

За победителей забили Деклан Райс (3), Эзри Конса (18), Букайо Сака (37, 45+1, 87-п.) и Джуд Беллингем (90+8), в составе "петухов" отличились Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Баркола (54) и Усман Дембеле (90+6).

Отметим, что финальный матч ЧМ-2026 состоится в 23:00 между сборными Испании и Аргентины.