Киев пережил самую мощную баллистическую атаку с начала войны - ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 19 июля 2026 года, столица Украины подверглась беспрецедентному по своей интенсивности ракетному удару.

По официальным данным Воздушных сил ВСУ и украинских мониторинговых ресурсов, менее чем за час российские войска выпустили по городу около 40 баллистических и гиперзвуковых ракет, включая комплексы «Искандер-М», зенитные С-400 и новейшие гиперзвуковые «Циркон».

Ракеты запускались волнами из Курской, Брянской и Ростовской областей, оставляя силам ПВО считанные минуты на перехват. Несмотря на работу противовоздушной обороны, Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что падение обломков и прямые попадания спровоцировали масштабные разрушения в пяти районах Киева.

Как передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), наиболее тяжелая ситуация сложилась в Шевченковском и Соломенском районах, где вспыхнули крупные пожары в многоэтажных жилых домах, офисных зданиях и супермаркете, а людей приходилось эвакуировать по автолестницам.

По информации мэра города Виталия Кличко, на данный момент официально подтверждена гибель одного человека в Шевченковском районе, еще 13 мирных жителей получили ранения, шесть человек госпитализированы. Разрушения также зафиксированы в Днепровском, Святошинском и Деснянском районах, а в Киевской области, по сообщениям ОВА, из-за удара загорелся крупный логистический комплекс. Экстренные службы продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий налета.