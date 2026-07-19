Джеки Чан в ближайшее время посетит Азербайджан - ФОТО- ВИДЕО

72-летний легендарный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан посетит Азербайджан в рамках съемок нового фильма «Armour of God 4: Ultimatum» (очередной фильм знаменитой кинофраншизы «Доспехи Бога»).

Об этом сообщает специализированное издание City on Fire, посвященное азиатскому кинематографу.

По данным издания, съемки четвертой части культовой франшизы проходят сразу в двух странах - Казахстане и Азербайджане. В картине Джеки Чан вновь исполнит роль искателя приключений по прозвищу Asian Hawk (Азиатский Ястреб), который окажется втянут в поиски древнего артефакта «Тумар», за который назначено вознаграждение в размере более 20 миллионов долларов.

Как отмечает City on Fire, в настоящее время съемочная группа работает в Казахстане. После завершения этого этапа производство продолжится в Азербайджане. Конкретные даты переезда команды не называются, однако, по информации ряда азербайджанских СМИ, визит Джеки Чана в Баку ориентировочно ожидается в начале августа.

Режиссером фильма выступает казахстанский постановщик Роберт Кун.

Ранее о проекте сообщало и авторитетное американское издание Variety. Напомним, что съемки в Азербайджане пройдут при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана (ARKA), а мировая премьера фильма запланирована на второй квартал 2027 года.

Подчеркнем, что ранее азербайджанские СМИ также сообщали, что во время пребывания в Баку Джеки Чан может провести около десяти дней. В качестве возможных локаций для съемок назывались Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр, площадь Фонтанов и ряд центральных улиц столицы - однако официально данную информацию так пока никто и не подтвердил.

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