 Финал турне: братьев-насильников Тейт с миллионами подписчиков арестовали в Майами | 1news.az | Новости
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Финал турне: братьев-насильников Тейт с миллионами подписчиков арестовали в Майами

First News Media10:30 - Сегодня
Финал турне: братьев-насильников Тейт с миллионами подписчиков арестовали в Майами

Инфлюэнсеров Эндрю и Тристана Тейтов задержали в Майами по ордеру — об этом сообщила Служба маршалов США. Великобритания намерена добиваться их экстрадиции, а британская Королевская прокурорская служба (CPS) в тот же день объявила о новых обвинениях, доведя число предполагаемых потерпевших до семи.

Братьев с двойным гражданством США и Великобритании арестовали в Майами в минувшие выходные — сообщила Служба маршалов США (заявление распространено через агентство Associated Press). По данным ведомства, задержание произведено на основании опечатанного ордера; правительство Великобритании будет добиваться экстрадиции Тейтов по обвинениям в изнасиловании и сексуальном трафикинге.

Одновременно CPS объявила, что предъявит 39-летнему Эндрю Тейту семь пунктов обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном трафикинге, три — в нанесении побоев, а также 19 дополнительных пунктов, связанных с непристойными изображениями ребёнка и экстремальной порнографией. Его 38-летнему брату Тристану вменяют один эпизод сексуального насилия, два изнасилования и три пункта об организации или содействии торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее братья уже проходили в Великобритании по 21 пункту обвинения, включая изнасилование, торговлю людьми и причинение телесных повреждений в отношении трёх потерпевших. С новыми эпизодами общее число предполагаемых жертв выросло до семи; по версии CPS, вменяемые деяния происходили с июля 2010 по август 2017 года.

Братья Тейт бежали из Румынии после ареста в 2022 году. Там против них ведётся отдельное, не связанное с британским, дело — также об изнасиловании и торговле людьми; следствие вменяет им создание организованной преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. Оба брата отрицают все обвинения, называя их частью кампании против «независимых мужчин».

Тейты приобрели известность, демонстрируя роскошный образ жизни и агрессивно-женоненавистническую риторику, которая вызывала критику ещё до начала их судебных разбирательств. При этом у них сохраняется многомиллионная аудитория, в том числе в США. В 2025 году сообщалось, что чиновник Белого дома вмешался в их защиту после того, как таможенно-пограничная служба США изъяла у братьев электронные устройства.

Три месяца спустя

В апреле 1news.az уже писал о братьях Тейт — тогда они разъезжали по Центральной Азии, фотографировались в узбекских чапанах в Ташкенте и Алматы и сопровождали снимки подписью «Пока Запад рушится, открываются новые возможности». Та колонка задавала простой вопрос: кто привозит в регион человека с активными обвинениями в торговле людьми — и какой сигнал это посылает странам, которые последовательно строят образ современных государств.

Спустя три месяца ответ на вопрос «чем это заканчивается» дала сама юрисдикция. Тот самый «рушащийся Запад», о котором братья писали в соцсетях под национальные танцы, обернулся арестом в США и запросом на экстрадицию из Великобритании — а список обвинений с тех пор только вырос.

Апрельский текст выражал надежду, что Тейта не придётся встречать выходящим из бизнес-лаунжа бакинского аэропорта. Судя по развитию событий, этот сценарий закрыт: теперь маршрут братьев определяет не PR-логика «охвата и хайпа», а процедура экстрадиции.

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