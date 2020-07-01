Том Хэнкс и Дженнифер Энистон пристыдили людей, не носящих маски – ФОТО

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Звезды Голливуда призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

«Есть только три вещи, которые мы можем сделать: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Это просто и легко. Если кто-то не может найти в себе силы практиковать эти вещи, то стыд вам и позор. Не будьте дураками, делайте свое дело. К примеру, вы едете за рулем. Вы не превышаете скорость, вы используете поворотник и избегаете столкновения с пешеходами. Господи, это же простой здравый смысл», - цитирует EW.com Тома Хэнкса.

Напомним, что в марте Т.Хэнкс вместе с супругой - актрисой и певицей Ритой Уилсон переболели COVID-19 и стали донорами крови для создания вакцины от коронавируса.

Звезда культового сериала «Друзья» Дженнифер Энистон также пристыдила тех, кто не носит защитные маски, сделав в социальной сети Instagram следующую публикацию: «Я понимаю, что маски неудобны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются, рабочие места теряются, работники здравоохранения достигают абсолютного истощения. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно…».

Актриса подчеркивает, что есть немало людей, которые отказываются следовать правилам, оправдывая себя темой ущемления прав: «Похоже, люди обеспокоены тем, что их ущемляют, когда просят надеть маску. Эта простая и эффективная рекомендация приобретает политический окрас в ущерб жизни людей. Если вас волнуют человеческие жизни, пожалуйста, просто носите маски и призывайте окружающих делать то же самое».

Феликс Вишневецкий