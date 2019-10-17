Глава МИД Турции: Мы приостанавливаем операцию в Сирии на 120 часов

Благодаря мудрому подходу нашего президента на сегодняшних переговорах мы достигли желаемого результата.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров делегаций Турции и США в Анкаре, на которых стороны достигли договоренности о прекращении огня в Сирии на 120 часов.

«Мы приостановим операцию «Источник мира» для вывода PKK/YPG в течение 120 часов, это не прекращение огня», - подчеркнул при этом турецкий дипломат.

По его словам, делегации Турции и США договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у террористов YPG, а также ликвидации позиций и укреплений группировки.

Чавушоглу добавил, что о прекращении операции «Источник мира» «речь может идти только после вывода террористических элементов».

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара и Вашингтон намерены координировать действия и сотрудничать по вопросу борьбы с ИГИЛ.

Анадолу