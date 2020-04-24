Трамп не назвал «геноцидом» события 1915 года в Османской Империи

Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи, сообщает сайт Белого дома.
Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («большое бедствие»).
Напомним, что расценивать события 1915 года в Османской империи как «геноцид армян» в корне неверно, их надо рассматривать в контексте Первой мировой войны.
Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере.
Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.
А.А.