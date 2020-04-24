Трамп не назвал «геноцидом» события 1915 года в Османской Империи

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Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи, сообщает сайт Белого дома.

Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («большое бедствие»).

Напомним, что расценивать события 1915 года в Османской империи как «геноцид армян» в корне неверно, их надо рассматривать в контексте Первой мировой войны.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере.

Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.

А.А.