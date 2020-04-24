1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Трамп не назвал «геноцидом» события 1915 года в Османской Империи

24 Апреля, 2020 в 18:18 ~ 1 минута на чтение 563
Трамп не назвал «геноцидом» события 1915 года в Османской Империи

Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи, сообщает сайт Белого дома.

Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином «Мец Егерн» («большое бедствие»).

Напомним, что расценивать события 1915 года в Османской империи как «геноцид армян» в корне неверно, их надо рассматривать в контексте Первой мировой войны.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере.

Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.

А.А.

563

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены