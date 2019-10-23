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Трамп отменил антитурецкие санкции

Сегодня в 21:24 ~ 2 минуты на чтение 149
Трамп отменил антитурецкие санкции

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции, введенные в отношении Анкары в связи с контртеррористической операции ВС Турции «Источник мира».

«Я проинструктировал Министерство финансов снять санкции, введенные в отношении Турции 14 октября», - сказал американский лидер, комментируя турецко-американские договорённости по Сирии.

Глава Белого дома отметил, что вслед за соглашением Турция приостановила операцию «Источник мира».

Президент США подчеркнул, что режим прекращения огня на сирийско-турецкой границе соблюдается и принял устойчивый характер. «Сформирована зона безопасности глубиной в 20 миль (около 32 км – ред.)», - сказал он.

Позже Минфин США объявил об официальной отмене ограничительных мер, введенных против Турции 14 октября сего года.

Накануне Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира».

В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат.

Также обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.  Кроме того, будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину.

По итогам турецко-американских переговоров в Анкаре 18 октября была достигнута договоренность по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира», проводимую с девятого октября на северо-востоке Сирии.

Договоренность между Анкарой и Вашингтоном включала 13 пунктов и предусматривала полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии.

Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности.

Anadolu Ajansı

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