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Трамп заявил, что его злость в отношении КНР растет по мере распространения пандемии

Сегодня в 10:17 ~ 1 минута на чтение 297
Трамп заявил, что его злость в отношении КНР растет по мере распространения пандемии

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая. Соответствующую запись Трамп сделал во вторник в Twitter.

"По мере того, как я вижу, как пандемия простирает свое уродливое лицо по всему миру, в том числе причинив огромный ущерб США, то становлюсь все больше и больше зол на Китай. Люди могут это видеть и я могу это чувствовать", - сказал глава Белого дома.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

ТАСС

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