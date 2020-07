Трамп заявил, что его злость в отношении КНР растет по мере распространения пандемии

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая. Соответствующую запись Трамп сделал во вторник в Twitter.

"По мере того, как я вижу, как пандемия простирает свое уродливое лицо по всему миру, в том числе причинив огромный ущерб США, то становлюсь все больше и больше зол на Китай. Люди могут это видеть и я могу это чувствовать", - сказал глава Белого дома.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

ТАСС

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020