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Умерла жена Джона Траволты - ФОТО

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 52
Умерла жена Джона Траволты - ФОТО

Голливудский актер Джон Траволта сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о смерти супруги – 57-летней актрисы Келли Престон.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, всем медицинским центрам, которые нам помогали», - пишет 66-летний Дж.Траволта в Facebook.

Актер также отмечает, что на некоторое время он исчезнет из вида и посвятит себя детям, потерявшим мать.

Джон Траволта женился на Келли Престон 12 сентября 1991 года, в 1992 году у них рождается сын Джетт, умерший в возрасте шестнадцати лет в результате эпилептического припадка. Их дочь, Элла Блю, родилась в 2000 году и третий ребёнок, сын Бенджамин, родился осенью 2010 года.

Как и супруг, К.Престон снималась в кино - большой успех пришел к ней после участия в фильме «Близнецы» (1988), где она появилась на съемочной площадке рядом с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером. Именно эта роль, несмотря на ее незначительность, открыла ей дорогу в мир Голливуда.

Кадры из фильма «Близнецы»

Феликс Вишневецкий 

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