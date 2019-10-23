«Увидев, как парень ударил девушку по лицу, я встала между ними»: История бакинки, остановившей семейное насилие – ФОТО

Проблема бытового, семейного насилия в Азербайджане в последнее время актуализировалась.

Новости об избиениях мужьями, свекрами и свекровями, золовками и т.д. женщин уже стали, как это ни ужасно звучит, привычными. А ведь происходят и убийства женщин! При этом семейное насилие не где-то там, в далеких селах, оно рядом с нами, порой в соседней квартире, а порой в столичном парке…

Об одном таком случае рассказала жительница Баку Нармина Асланова, по словам которой, она увидела, как молодая пара выясняет отношения на улице.

«Я была с ребенком и шла в парк. Обернулась, посмотреть все ли в порядке, и увидела, как парень ударил девушку по лицу. Она заплакала… Я подбежала, встала между ними, спросила ее, хочет ли она уйти со мной. Она ответила, что хочет. Он пытался ее увести, но я пригрозила, что вызову полицию, и сказала, все что о нем думаю. А также, что девушка пойдет к нам домой. Затем отвела ее домой к матери.

По дороге она рассказала, что они женаты 4 года, детей у них нет. Сказала, что он не в первый раз поднимает на нее руку, она уже уходила от него, подавала на него в полицию, но его мама (свекровь девушки – прим. ред.) очень плакала, и она забрала заявление.

Я постаралась объяснить ей, что такие люди не меняются, что от них нужно бежать, пока не поздно, уже было много случаев, когда женщин убивали на глазах у людей и даже детей. И что в следующий раз может быть поздно. Девушке всего 21 год! У нее при себе не было ни денег, ни сумки, ни телефона (отнял муж, так как это он ей купил). Меня всю дорогу обратно домой, мучали вопросы: «Куда смотрят родители?! Почему они, видя страдания дочери, ничего не предпринимают? Почему люди не реагируют на такое поведение мужчин на улице?» Никто даже не вмешался!

А он еще продолжал идти за нами, и пока я не попросила помощи у проходящего мужчины, и не думал уходить. У меня большая просьба ко всем - будьте милосерднее, добрее, внимательнее по отношению к женщинам, дочерям, сестрам, женам. Не проходите мимо таких сцен! Может быть кому-то очень нужна ваша помощь! Девушка была очень растрогана тем, что я за нее вступилась, и долго спрашивала, почему я не побоялась за нее вступится, да еще и с ребенком, не было ли мне страшно. Скажу честно, мне не было страшно за себя, но было страшно за нее! Мне бы этот урод, который именует себя «мужчиной», ничего бы не смог сделать!» - заявила Н.Асланова.

Ее историю опубликовал у себя на странице в соцсети Facebook известный блогер Салех Насиров, по словам которого, Нармина Асланова - гражданка с высокой социальной ответственностью.

«Она, в отличие от многих, не прошла мимо и не махнула рукой на одну из самых важных и актуальнейших проблем нашего общества – насилия над женщинами! Хочу сказать ей большое человеческое спасибо и попросить граждан, ставших очевидцами насилия над женщинами и детьми, будь то на улице или дома, звонить на 102 или 911, а если есть возможность, то снимать на телефон, дабы были доказательства. Насилие над женщинами и детьми - это давно уже не личное дело и касается целого общества!

Хочу также отметить, что из-за отсутствия на местах, особенно в районах и селах, соответствующих бесплатных социальных услуг, а именно - шелтров, психологов, адвокатов и социальных работников, женщины молчат, терпят, убегают из дома или кончают жизнь самоубийством. В результате мы получаем сломленные жизни, покалеченное и травмированное поколение. Другими словами, мы получаем еще больше социальных проблем, обрушивающихся на всех нас!» - подчеркнул С.Насиров.

В свою очередь, 1news.az, связавшись с самой Нарминой Аслановой, узнал от нее, что этот инцидент произошел 21 октября около 18:30 возле Зимнего парка, на улице Физули, недалеко от супермаркета Bravo.

«Надеюсь, наш народ станет более человечным и не будет больше случаев, когда муж убивает жену на глазах у детей и всего честного народа, а все стоят, молчат и снимают на камеру…

Я спросила у девушки, хочет ли она уйти со мной. Она была вся зареванная и сразу согласилась. Потом я с ребенком в коляске от Зимнего парка дошла до улицы Тебриз, потом вернулась на автобусе. Мое дело было спасти ее в этой ситуации. Ее дело - подумать об этом и подать на развод», - заявила Н.Асланова.

Мы хотим подчеркнуть, что на поступок, который совершила Нармина Асланова, не каждый мужчина решится. Если наше общество будет также активно протестовать против насилия над женщинами, издевательств над прекрасным полом, то, уверены, ситуация изменится к лучшему.

Тимур Рзаев