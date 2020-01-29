В 29-ом округе накаляются страсти: ЦИК вынес предупреждение Бахтияру Гаджиеву - ФОТО

Избирательная кампания кандидатов в депутаты Милли Меджлиса выходит на финишную прямую.

За считанные дни до выборов некоторые кандидаты принимают решение о сходе с дистанции, прочие, наоборот, активизируют свою деятельность, стараясь перехватить инициативу. Одним из самых запоминающихся противостояний, похоже, нам запомнится избирательная кампания кандидатов от округа №29 – Нигяр Арпадараи и Бахтияра Гаджиева.

Нигяр Арпадараи - глава Департамента маркетинга и коммуникаций компании Baku City Circuit – промоутера азербайджанского гран-при Формулы-1, человек с кристальной репутацией, известный в стране специалист.

Бахтияр Гаджиев – довольно известный политический активист со стажем, известный своими оппозиционными взглядами.

Накануне из осведомленных источников 1news.az стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана вынесла официальное предупреждение Бахтияру Гаджиеву «за нарушение правил агитационной кампании».

Как отмечается в официальном заключении, экспертная группа ЦИК рассмотрела поступившую в избирательный округ №29 жалобу на кандидата от этого округа, блогера Бахтияра Гаджиева.

«В ходе разбирательства жалобы, которая сопровождалась фотоматериалами, было установлено, что Б.Гаджиев нарушил правила агитации – он начал агитационную кампанию до того, как ЦИК официально разрешила ее. Так, Б.Гаджиев начал вести агитацию на своей странице в Facebook 16.01.2020 в 23.58, в то время как ЦИК дала разрешение на агитацию 17 января.

Кроме того, экспертная группа ЦИК также обнаружила, что кандидат незаконно разместил свои агитационные плакаты, прежде чем представить их в окружную избирательную комиссию, о чем свидетельствуют фотографии плакатов на его странице, размещенные 17.01.2020 в 01.56.

Рассмотрев на своем очередном заседании незаконные действия кандидата, ЦИК вынесла ему предупреждение», - говорится в документе.

Следует отметить, что достаточно активная предвыборная кампания Б.Гаджиева строится главным образом на противопоставлении себя Н.Арпадараи.

Б.Гаджиев посвятил своему конкуренту множество постов на своей странице в Facebook, периодически вызывая ее на полемику – то ему не нравится, что его конкурент «русскоязычная» и якобы «далека от народа», то он находит грамматическую ошибку в ее предвыборных плакатах, а потом выясняется, что у него самого рекламный баннер с ошибками.

Тем не менее, конкурент Гаджиева пока все эти атаки игнорирует. Кампания Н.Арпадараи строится главным образом на глубоком анализе ситуации на местах и доведении до электората конкретных приоритетов, базируясь на которых она планирует строить свою работу в качестве депутата.

1news.az

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