В АДА проходит конференция, посвященная 30-летию трагедии 20 Января

Трагедия 20 Января сыграла большую роль в восстановлении независимости Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом заявил ректор АДА Хафиз Пашаев на проходящей в университете конференции, посвященной 30-летию трагедии 20 Января.

«Очень важно было донести до американцев правду о национально-освободительном движении в Азербайджане, и они с глубоким понимаем отнеслись к этой теме.

До 1990 года американцы мало что знали об Азербайджане, а в период тех событий было очень много ложной информации о происходящем.

Но, невзирая на то, что вся информация из Баку блокировалась советскими властями, мы смогли донести до мира хоть какую-то часть», - сказал Х.Пашаев.

«20 января 1990 года – трагическая дата в истории Азербайджана. Называются различные причины произошедшего, но, на мой взгляд, главную роль в этом сыграли сформировавшиеся в конце 80-х годов прошлого века в Армении антиазербайджанские настроения», - заявил, в свою очередь, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он также отметил, что событиям в Сумгайыте пытались придать национальную окраску.

«Решение руководства СССР о вводе войск в Баку являлось предупреждением другим республикам Советского Союза с целью предотвратить приход к власти в этих республиках сил некоммунистического направления. Но как в самом СССР, так и во всем мире понимали, что это не начало конца, это уже конец», - подчеркнул далее министр.

Министр также напомнил, что руководство СССР официально заявило, что армия, вводимая в Баку, будет защищать население.

«Но еще глава МВД СССР говорил, что армия вводится для защиты советской власти от оппозиционеров-националистов. Они хотели просто продемонстрировать всем соцстранам, что то же самое может произойти и с вами. Это было показательным актом», - подчеркнул глава МИД.

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, в свою очередь, напомнил, что 30 лет назад 20 января в Баку были введены войска, что противоречило Конституции СССР.

«Население не было предупреждено, значит, целью было застать людей на улицах и убить», - сказал он.

Х.Гаджиев назвал абсурдным недавнее заявление премьер-министра Армении о том, что события 20 Января в Баку были нацелены на борьбу с «азербайджанскими националистами».

«Очень сложно обрести независимость и защищать ее. Мы должны с достоинством выполнять эту задачу и чтить память погибших за нашу свободу», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

С.А., Э.Т.