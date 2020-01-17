В Академии наук состоялась встреча с министром труда и социальной защиты населения - ФОТО

В Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана прошла встреча сотрудников НАНА с министром труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахилем Бабаевым.

Открыв мероприятие вступительным словом, президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев особо отметил, что, наряду с прочими сферами, Президент Ильхам Алиев большое внимание уделяет и области социальной защиты населения, и добавил, что сегодняшняя встреча посвящена социальной сфере, сообщили в отделе по связям с общественностью, прессы и информации аппарата Президиума НАНА .

Затем министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев выступил с докладом, отражающим деятельность руководимого им министерства. Он отметил, что прошлый год можно назвать годом реформ, проведенных в социальной сфере, и добавил, что эти реформы коснулись 42 проц населения страны, то есть 4,2 млн. человек. Подробно рассказав о работах, выполненных в соответствующей области, министр сообщил, что в 2019 году были повышены минимальные заработные платы и пенсии: «В прошлом году были проведены пенсионные реформы, в среднем пенсии выросли на 72 проц, в том числе пенсии, выдающиеся по возрасту, выросли на 15 проц, а пенсии по инвалидности – на 22 проц. Помимо этого, были продолжены работы по автоматизации назначения пенсий». Он также отметил, что по индексу покупательной способности Азербайджан поднялся на второе место среди государств-участников СНГ.

Подчеркнув, что одним из приоритетных направлений государственной политики является увеличение благосостояния и повышение уровня жизни граждан, Сахиль Бабаев сообщил, что управление в сферах труда, занятости, социальной защиты и обеспечения осуществлялось на основе оптимальных, прозрачных и гибких механизмов работы, были реализованы программы по социальной защите и активной занятости чувствительных групп. Рассказав о проекте DOST, реализованном по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, министр отметил, что в будущем в стране будет создана сеть, состоящая из 31 центра DOST.

Подчеркнув, что в 2019 году работой были обеспечены 64 тысячи человек, Сахиль Бабаев сообщил, что в целом были созданы 10 тысяч предприятий малого бизнеса, и назвал это число большим успехом Азербайджана.

Подробно рассказав об электронизации в социальной сфере, докладчик отметил, что 50 из 132 услуг, оказываемых министерством, уже электронизированы, электронные базы интегрированы в базы Министерства налогов Азербайджанской Республики. Сообщив также, что создан социальный портал, министр добавил, что, войдя в свой личный онлайн-кабинет, каждый гражданин может получить всю необходимую информацию.

Далее Сахиль Бабаев выслушал предложения и ответил на вопросы сотрудников НАНА. В ходе обмена мнениями были затронуты такие важные вопросы, как повышение заработных плат, пенсий, выплат за ученые степени и ученые звания, выплата компенсаций за вредные условия труда, социальное страхование и т.д. Министр подчеркнул, что в будущем необходимо использовать потенциал отечественных ученых в деле автоматизации социальной сферы, устранения недочетов, существующих в законодательстве, внесения дополнений в список вредных веществ и усовершенствования классификации, представленной в нормативно-правовых документах.

В заключение президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев поблагодарил министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиля Бабаева от имени сотрудников НАНА и отметил, что встречи в подобном формате будут организовываться и в дальнейшем.

АЗЕРТАДЖ